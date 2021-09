Wallhausen/MZ/fs - Die Diebe kamen am helllichten Tag. Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Wallhausen haben Unbekannte am Sonntag eine fünfstellige Summe Bargeld entwendet. Die Bewohner waren zur Tatzeit abwesend.

Der Einbruch ist am Sonntagabend gegen 19 Uhr bemerkt worden, als die Hausbesitzer nach Hause kamen. Wie die Einbrecher in das Gebäude gelangt sind, dazu machte die Polizei keine Angaben.