Ein Whisky zu Müntzers Fürstenpredigt auf Schloss Allstedt: Wie die Idee dazu entstand

Zum 500-jährigen Jubiläum von Müntzers Ansprache an die Fürsten auf Burg und Schloss Allstedt reift in der Hofstube ein Fass mit einem besonderen Tropfen.

Allstedt/MZ - Viele Ideen und Projekte für das große Bauernkriegs- und Müntzer-Jubiläum stecken noch im Anfangsstadium. Eines aber befindet sich schon mitten in der Umsetzung: Am 13. Juli 2024, auf den Tag genau zum 500-jährigen Jubiläum von Müntzers bahnbrechender Fürstenpredigt, wird es einen gleichnamigen Whisky geben, der genau dort herangereift ist, wo der Reformator den Fürsten damals ins Gewissen redete: in der Hofstube auf Burg und Schloss Allstedt.