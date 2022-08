Ein Wald-Aktivist aus Mansfeld-Südharz trifft heute den Bundeskanzler

Obersdorf/MZ - Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Magdeburg mehr als 100 Leute aus Sachsen-Anhalt zum Bürger-Gespräch trifft, dann wird auch Eberhard Nothmann aus Obersdorf dabei sein. „Ich hatte gehört, dass man sich für die Runde bewerben kann“, sagt Nothmann. Anmelden konnten sich Interessierte über eine Mailadresse der Universität Magdeburg. Die Teilnehmer für das Kanzlergespräch seien an der Uni per Losverfahren ausgewählt worden, heißt es.