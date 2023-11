Monatelange Bauarbeiten Ein Fund am Altar der Sankt-Bartholomäus-Kirche in Edersleben erweckt Aufsehen

Beim Regionalgottesdienst in Edersleben wird auch der Abschluss des ersten Bauabschnittes in der Sankt-Bartholomäus-Kirche gefeiert. Besonderer Fund am Altar erweckt Aufsehen.