  4. Karneval in Edersleben: Ein fröhliches Völkchen verjüngt den Heimat- und Mühlenverein in Edersleben

Der Edersleber Karnevalclub im Heimat- und Mühlenverein feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Aber die karnevalistische Tradition in Edersleben geht noch viel weiter zurück.

Von Steffi Rohland 16.02.2026, 14:00
Bärbel Kümmling, Ronald Gottschalk (dahinter), Annette Gottschalk, Jürgen Kümmling, Winfried Schröter und René Hafermalz (v.li.) gehören zu den Gründungsmitgliedern des Edersleber Karnevalclubs.
Bärbel Kümmling, Ronald Gottschalk (dahinter), Annette Gottschalk, Jürgen Kümmling, Winfried Schröter und René Hafermalz (v.li.) gehören zu den Gründungsmitgliedern des Edersleber Karnevalclubs. (Foto: Maik Schumann)

Edersleben/MZ. - Die fünfte Jahreszeit rettet nicht nur die Welt, sondern auch einen Verein vor der Überalterung. So ist es in Edersleben. Denn seit 15 Jahren bringt der Edersleber Karneval Club Karnevalfans des Ortes und darüber hinaus zum Schmunzeln und Schunkeln.