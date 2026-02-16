Karneval in Edersleben Ein fröhliches Völkchen verjüngt den Heimat- und Mühlenverein in Edersleben
Der Edersleber Karnevalclub im Heimat- und Mühlenverein feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Aber die karnevalistische Tradition in Edersleben geht noch viel weiter zurück.
16.02.2026, 14:00
Edersleben/MZ. - Die fünfte Jahreszeit rettet nicht nur die Welt, sondern auch einen Verein vor der Überalterung. So ist es in Edersleben. Denn seit 15 Jahren bringt der Edersleber Karneval Club Karnevalfans des Ortes und darüber hinaus zum Schmunzeln und Schunkeln.