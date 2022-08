Ein Covid-19-Patient aus Mansfeld-Südharz auf Intensivstation

In Regionen Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt sind an Corona mehr Männer als Frauen gestorben.

Sangerhausen/MZ - Es hat in der zurückliegenden Woche im Landkreis Mansfeld-Südharz wieder mehr Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben als zuletzt. Am Freitag, 29. Juni, lag die Zahl derer, die seit Ausbruch der Pandemie in MSH an oder mit dem Virus gestorben sind, bei 354. Am vergangenen Freitag waren es 360. Über viele Wochen hatte sich diese Zahl kaum verändert. Das ist nun mit den tendenziell wieder steigenden Fallzahlen anders.