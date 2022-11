Eigenbetrieb baut neue Rettungswache in Schwenda

Die Rettungswache in Schwenda ist rund um die Uhr besetzt. Der neue Standort an der Harzstraße soll unter anderem die Fahrtzeiten verkürzen, bis Rettungssanitäter und Notarzt dort eintreffen, wo sie dringend gebraucht werden.

Schwenda/MZ - Für den Südharz ist es ein wichtiges Signal: Der Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Mansfeld-Südharz wird eine Rettungswache bauen - direkt an der Harzstraße in Schwenda, wo zurzeit noch die große Bühne an Bauernmarktzeiten erinnert. Der Ortschaftsrat hat am Dienstagabend dem Verkauf des Grundstücks zugestimmt, wie Ortsbürgermeister Björn Schade (parteilos) mitteilt.