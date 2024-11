Nach dem Brand eines Hauses in der Dr.-Külz-Straße in Edersleben in Mansfeld-Südharz ist es unbewohnbar. Vier Menschen, darunter zwei Kinder und ein Jugendlicher, kamen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

In Edersleben in Mansfeld-Südharz hat ein Haus gebrannt.

Edersleben. - Die Feuerwehr wurde am Donnerstagabend zum Brand eines Einfamilienhauses in der Dr.-Külz-Straße in Edersleben in Mansfeld-Südharz gerufen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach stand zunächst die Küche des Hauses in Flammen. Vier Menschen, darunter ein 30 Jahre alter Mann, zwei Kinder im Alter von vier und zwölf Jahren und 16-jähriger Jugendlicher, konnten das Haus selbstständig verlassen, heißt es.

Die Feuerwehr war im Einsatz in Edersleben. Foto: Feuerwehr Sangerhausen

Im Anschluss seien alle vier Personen mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Der Erwachsene habe stationär aufgenommen werden müssen. Die Kinder und der Jugendliche seien bei Verwandten untergekommen, so die Beamten weiter.

Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Es sei bei dem Brand ein Schaden von etwa 80.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittle nach der Brandursache.