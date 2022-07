E-Mail-Konto gehackt und 400 Euro in Bitcoin zahlen?

Sangerhausen/MZ - Schon wieder eine betrügerische Online-Masche, mit der sich Bürger in Mansfeld-Südharz auseinandersetzen müssen. Nach Angaben aus der Polizeiinspektion Halle erhielten mehrere Bewohner des Landkreises und darüber hinaus am Wochenende eine E-Mail mit der Nachricht, dass ihr E-Mail-Konto gehackt wurde und man nun Zugriff auf Daten und Geräte hätte. „In einigen Fällen erhielten sie die Nachricht von ihrer eigenen Mailadresse. Die Betroffenen wurden jeweils aufgefordert 400 Euro in Bitcoin zu zahlen, ansonsten würde man ihre privaten Daten, Bilder etc. öffentlich machen“, so eine Sprecherin der Polizeiinspektion. Bisher, so informierte sie, haben die Anzeigenden dies nicht getan. Die Sprecherin weißt in diesem Zusammenhang besonders darauf hin, sehr vorsichtig zu sein. „Leisten Sie keine Zahlung und nehmen sie keinen Kontakt zu den Tätern auf. Erstatten sie Anzeige bei der Polizei“, heißt es wörtlich.

