E-Bikes stehen im Fokus des Fahrrad-Präventionstages

Sangerhausen

Die Sicherheit im Straßenverkehr ist gerade für Radfahrer von elementarer Bedeutung. Und da immer mehr Radfahrer sich auch mit dem Thema E-Bike beschäftigen, liegt beim Fahrrad-Präventionstag am 22. April der Schwerpunkt genau darauf. Gemeinsam bieten die Kreisverkehrswacht und die Polizei an diesem Tag, um 13 Uhr, ein Fahrsicherheitstraining mit einem E-Bike an. Hier kann im geschützten Bereich das Fahren auf einem E-Bike probiert und geübt werden.

Es stehen zwei E-Bikes im Verkehrsgarten der Kreisverkehrswacht zur Verfügung. Dazu können sich alle Senioren und andere Personen, die sich ein E-Bike anschaffen wollen, anmelden. Aufgrund der Pandemie werden Termine vergeben. Die Aktion ist Teil der landesweiten Verkehrssicherheitskampagne „#MenschaufmRad - Sicher durch den Verkehr“. Laut Innenministerium stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Unfälle mit E-Bikes im Land um sieben auf insgesamt elf. Dabei verletzten sich neun Menschen leicht und einer schwer.

Eine Anmeldung für den 22. April kann bei der Kreisverkehrswacht in Eisleben, Telefon 03475/683064 oder bei der Polizei im Revier Eisleben unter 03475 /670321 erfolgen. Hier kann auch auf den Anrufbeantworter gesprochen werden. Der Sitz der Kreisverkehrswacht ist in der Lutherstadt Eisleben, Schulgartenweg 1. (mz/Joel Stubert)