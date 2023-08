E-Bike frisiert - Radfahrer in Sangerhausen bei Kontrolle erwischt

Sangerhausen/MZ - Am Donnerstagabend ist in Sangerhausen der Fahrer eines Elektrofahrrades kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass das Fahrrad eine höhere Geschwindigkeit aufwies als für dieses Elektrorad vorgeschrieben war. Damit hätte der Radfahrer einen Führerschein benötigt, den er nicht vorweisen konnte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und ihm die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei.