Durch unterschiedliche Auslastung der Parkplätze: Sangerhausen plant Änderungen

Ein Anwohnerparkplatz in der Sangerhäuser Innenstadt.

Sangerhausen/MZ - Bei der Vergabe von Bewohnerparkausweisen in Sangerhausen gibt es Änderungen. Das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt. Hintergrund ist, dass derzeit die vorhandenen Parkflächen unterschiedlich ausgelastet sind, obwohl für alle Parkplätze auch ein entsprechender Ausweis ausgegeben wurde.

Parkbereiche mit Ausweis werden erweitert

„Um eine bessere und ausgeglichenere Auslastung aller Bewohnerparkflächen zu erreichen, soll es zukünftig die Möglichkeit geben, auch auf weitere, in unmittelbarer Wohnnähe ausgewiesene Stellflächen auszuweichen“, so die Verwaltung zu dem Thema. Daher würden zukünftig auf den neu ausgestellten Bewohnerparkausweisen alle zum Parken berechtigten Straßen aufgeführt.

Alle bereits ausgestellten Bewohnerparkausweise behalten ihre Gültigkeit und erweitern sich automatisch auch auf die Parkbereiche der jeweils zusammengeführten Straßen, so die Verwaltung weiter. Wenn die Gültigkeit abgelaufen ist und neuer Antrag gestellt ist, würden auf den neuen Ausweisen dann alle dazugehörigen Straßen aufgeführt. Die Nachfrage nach Parkmöglichkeiten für Anwohner sei in Sangerhausen groß. Die Stadt habe jetzt weitere sieben Stellflächen als Anwohnerparkplätze ausweisen können.

Stadt Sangerhausen will bestmögliche Auslastung der Parkflächen

Die Stadt beabsichtige zudem für eine bestmögliche Auslastung zusätzliche Bewohnerparkausweise auszustellen, um weiteren Sangerhäusern die Möglichkeit des Parkens einzuräumen. Praxisbezogen sei es üblich, 20 Prozent mehr Bewohnerparkausweise auszugeben als tatsächlich Stellflächen vorhanden sind. Damit sei es allerdings nicht ausgeschlossen, dass zukünftig nicht für alle Parkberechtigte ein Parkplatz frei sein werde.

Zu den bisher ausgegebenen 214 Bewohnerparkausweisen würden 43 neue ausgestellt. „In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Bewohnerparken lediglich ein Angebot seitens der Stadt ist, einigermaßen gesicherten Parkraum zu finden“, so die Stadt weiter. Dies sei keineswegs mit einem eigens angemieteten Parkplatz zu vergleichen. Daher würden für das jährliche Ausstellen eines Parkausweises lediglich Verwaltungsgebühren erhoben.

Die Stadt ermögliche seit vielen Jahren mit den Bewohnerparkflächen in der Innenstadt das Parken in Wohnnähe. Ein hoher Anteil dieser Stellplätze ermögliche tagsüber in Form einer Doppelnutzung unter anderem auch das Parken für Kunden und Besucher als ausgewiesene Kurzzeitparkplätze. Damit werde sichergestellt, dass der Parkraum tagsüber effektiv ausgelastet werden kann, aber gerade nach Feierabend die Bewohnerstellplätze auch den parkberechtigten Anwohnern zur Verfügung stehen.