Der Turm der Kirche St. Peter und Paul in Holdenstedt bekommt am Samstag seine Wetterfahne zurück.

Holdenstedt/MZ - Ein ganz besonderes Wochenende steht den Holdenstedtern ins Haus. Denn am 13. Mai gibt es gleich mehrere Anlässe zum Feiern. Zum einen wird zusammen mit dem Gottesdienst um 14 Uhr auch eine Konfirmation begangen. Zum anderen wird im Rahmen des Gemeindefestes, das dann 15 Uhr an der Kirche beginnt, auch die Wetterfahne wieder auf das Kirchendach gebracht und geweiht. „2019 ist in einem Sturm der Stern abgebrochen und die Fahne musste vom Dach geholt werden“, berichtet Pfarrerin Sabine Weigel. Im Zuge der Reparatur hat die Fahne nun auch eine neue Vergoldung erhalten, so dass sie künftig wie neu glänzen wird.