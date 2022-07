Eine solch andauernde Dürre im Boden hat es seit 70 Jahren im Landkreis Mansfeld-Südharz nicht gegeben. Was Bauern dazu sagen, ob eine Trinkwasserknappheit droht, wie es dem Wald geht und wie die Lage bei Flüssen und Bächen ist.

Im Frühjahr war es so trocken, dass es staubte.

Sangerhausen/MZ - Zuletzt hat es wieder Regen gegeben. 18,3 Liter hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) bisher im Juli für seine Messstelle in Sangerhausen registriert. Zuvor allerdings war es schon wieder so trocken gewesen, dass es in Mansfeld-Südharz verboten wurde, Wasser aus Gewässern zu entnehmen. Droht der Landkreis auszutrocknen? MZ hat sich dazu umgehört.