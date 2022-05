Drogen, Cyberkriminalität und Co.: Wie sicher lebt es sich in Mansfeld-Südharz?

Drogen, Enkeltrick und Personalnot bei der Polizei waren unter anderem Thema bei der Veranstaltung rund um die Sicherheit im Kreis. Der Polizeichef sprach über neue Aufgaben, die die Ermittler bei ihrer Arbeit in Mansfeld-Südharz sehen.

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen/MZ - Die Polizei in Mansfeld-Südharz steht in den nächsten Jahren vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen. Das sagte Tino Böttger, der amtierende Leiter des Polizeireviers, am Donnerstagabend auf einer Veranstaltung zur „Inneren Sicherheit“ im Glashaus des Rosariums Sangerhausen, zu der die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung eingeladen hatte. Das Forum konnte vor Ort und im Internet verfolgt werden.