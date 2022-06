Drei Brüder aus der Slowakei suchen in Sangerhausen nach Spuren ihrer Vergangenheit

Warum ihr Weg sie an die Sangerhäuser Heineschule führte und was sie dort nach fast 50 Jahren gefunden haben.

Sangerhausen/MZ - Neugierig, aber auch ein bisschen ratlos laufen die drei Männer durch die Flure der Heine-Schule in Sangerhausen. Karol, Juraj und Milos Vins aus der Slowakei sind auf einer Reise in die Vergangenheit. Vor fast 50 Jahren sind sie schon mal hier in Sangerhausen und in dieser Schule gewesen. Doch nach der umfassenden Sanierung ist sie kaum wiederzuerkennen. Das Wandmosaik in der Aula weckt allerdings Erinnerungen: Genau, hier war damals der Speisesaal!