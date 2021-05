Drei Bewohner kurzzeitig evakuiert

Sangerhausen - Mit einem Großaufgebot ist die Sangerhäuser Feuerwehr am Montagabend zu einem Feuer in der Sangerhäuser Nordsiedlung ausgerückt. Gegen 20.15 Uhr stand eine Wohnung in einem Block der Feldstraße in Flammen.

„Auf unbekannte Art und Weise waren darin zwei Unrathaufen in Brand geraten“, sagte Steffi Schwan, die Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz in Eisleben. Es habe in der Folge eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung und im Treppenhaus des Plattenbaus gegeben. Das Gebäude ist nur noch zum Teil bewohnt, weil es offenbar abgerissen werden soll.

Bewohner evakuiert, keine Verletzten

Entgegen ersten Meldungen, in denen von Rauchvergiftungen die Rede war, hat es laut Polizei keine Verletzten gegeben. Der Mieter der Wohnung, Jahrgang 1977, sei aber nicht anwesend gewesen, als Feuerwehr und Polizei eintrafen.

Drei Bewohner des Hauses seien kurzzeitig evakuiert worden. Sie konnten aber nach den Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück. Das Ordnungsamt der Stadt und Ermittler der Kripo waren noch am Abend vor Ort. Die Kripo versucht nun, die genaue Brandursache zu ermitteln. Ein technischer Defekt scheidet nach jetzigem Stand allerdings aus.

„Der genaue Schaden kann ebenfalls noch nicht beziffert werden“, sagte Schwan. Bei dem Löscheinsatz waren insgesamt 24 Feuerwehrleute aus Sangerhausen mit vier Fahrzeugen sowie der vorsorglich auch der Rettungsdienst im Einsatz. (mz)