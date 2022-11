Drei Apotheken in Mansfeld-Südharz impfen jetzt auch gegen die Grippe

Sangerhausen/MZ - Seit 2020 sind in mehreren Bundesländern Modellprojekte gelaufen, jetzt können bundesweit alle Apotheker die Grippeschutzimpfung verabreichen, sofern sie eine entsprechende Schulung absolviert haben. Im Landkreis Mansfeld-Südharz kann man sich aktuell in drei Apotheken die Spritze geben lassen: in der Linden-Apotheke in Helbra, in der Berg-Apotheke im Wohngebiet am Rosarium in Sangerhausen und in der Adler-Apotheke in Wallhausen. Die letzteren beiden werden vom gleichen Inhaber geführt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.