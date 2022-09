Diskussion in Kleinleinungen - Reicht das Löschwasser im Ernstfall?

Kleinleinungen/MZ - Die Risikoanalyse zum Brandschutz in der Gemeinde Südharz liegt in aktualisierter Form vor, betont Kleinleinungens Ortsbürgermeisterin Christine Reimann (parteilos). In der Berichterstattung zum Strohdiemenbrand in ihrem Ort war sie nicht korrekt zitiert worden. Reimann fordert von der Gemeinde Südharz nicht die Aktualisierung der Risikoanalyse, sondern Maßnahmen gegen die darin festgehaltenen Problempunkte.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.