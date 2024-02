Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Die Fans haben auch in diesem Jahr bei der Damenwahl die Qual der Wahl. Sechs Sportlerinnen haben es mit ihren Leistungen auf den Tippschein des Jahres 2024 geschafft. Wer am Ende die Nase vorn hat, wird sich beim Sportlerball am 16. März in der Sangerhäuser Mammuthalle zeigen.