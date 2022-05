Diese Pläne gibt es für die Weihnachtsmärkte in Sangerhausen und Umgebung

Die weihnachtlich beleuchtete Göpenstraße wird es auch in diesem jahr geben. Und was sonst noch?

Sangerhausen/MZ - Es soll sie in diesem Jahr wieder geben: Nach der neuen Landesverordnung zu Corona, die ab Freitag dieser Woche gilt, dürfen Weihnachtsmärkte öffnen. Die Märkte werden in dem Papier als Sondermärkte deklariert. Eine 3G- oder 2G-Regelung für Besucher ist trotz zuletzt bundesweit stark steigender Inzidenzzahlen nicht vorgesehen. Überall dort, wo ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, ist eine Maske zu tragen. Wie reagieren nun die einzelnen Betreiber in den Städten und Gemeinden im Sangerhäuser Raum? Was planen sie in der Vorweihnachtszeit? Die MZ hat sich umgehört.