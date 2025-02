Allstedt/MZ - Nicht nur die Erwachsenen gehen wählen – auch die Jugend hat die Chance bei der U18-Wahl bekommen, abzustimmen. An der Sekundarschule „Thomas Müntzer“ in Allstedt hat Sozialkunde-Lehrer Markus Schülbe (41) die aktuelle Politik in seinem Unterricht durchgenommen und die Parteiprogramme besprochen. Am Ende konnten die Schüler der siebten bis zehnten Klassen ihre Kreuze setzen und in die Wahlurne werfen. „Wir wollten das so realistisch wie möglich ablaufen lassen“, erklärt Schülbe. „Damit die Kinder nachempfinden können, wie es später ablaufen wird.“

