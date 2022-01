Sangerhausen/MZ - Auf der Suche nach Brötchen waren die bestimmt nicht: Einbrecher sind in ein Bäckereigeschäft in Sangerhausen eingestiegen. Die Täter entwendeten dort eine Geldkassette. Die war allerdings leer, teilt die Polizei mit. Der verursachte Sachschaden beim Eindringen in den Laden war aber beträchtlich. Dieser wird mit mehr als 5.000 Euro angegeben.