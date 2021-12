Sangerhausen/MZ - Diebe sind in der Nacht zu Mittwoch in die Räume einer Firma in der Straße der Volkssolidarität in Sangerhausen eingestiegen.

Die Täter entwendeten dort eine Vielzahl von Kleinstwerkzeugen heißt es dazu von der Polizei. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.