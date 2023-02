Was die Einbrecher in dem unfertigen Gebäude gesucht und erbeutet haben.

Diebe steigen in Kelbra in ein Haus ein, das sich noch im Rohbau befindet

Kelbra. - Der Rohbau eines Hauses, das gerade in der Siedlung Lange Straße in Kelbra entsteht, ist am Wochenende zum Ziel von Einbrechern geworden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist am Samstagvormittag entdeckt, worden, dass Einbrecher in den Rohbau eingestiegen waren.