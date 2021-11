Sangerhausen/MZ - In der Alban-Hess-Straße in Sangerhausen haben Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch versucht, in eine Bäckerei und ein Fleischerei einzusteigen. An den Türen wurden Hebelspuren entdeckt. In die Räume gelangten die Täter jedoch nicht, heißt es dazu weiter von der Polizei.