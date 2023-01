Diebe klauen Zigarettenautomaten in Ortsteil von Sangerhausen

Zeugen haben die Täter noch wegfahren sehen. In Morungen ist am frühen Mittwochmorgen ein kompletter Zigarettenautomat entwendet worden. Was bisher dazu bekannt ist.

Morungen - Die Diebe kamen im Schutz der Dunkelheit: Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in Morungen einen Zigarettenautomaten gestohlen. Die Tat soll sich gegen 1.45 Uhr abgespielt haben. Der Automat war Polizeiangaben zufolge in Höhe des Hauses Morungen 16 montiert. „Er wurde mit Werkzeug aus der Halterung entfernt“, sagte Polizeisprecherin Steffi Schwan. Näher äußert sie sich zum genauen Tathergang nicht. Zeugen sahen dann, wie zwei Männer den Automaten in einen silbernen VW Polo verluden und damit flüchteten. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar, sie dürfte aber mehrere Tausend Euro betragen.