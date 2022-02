Diebe gescheitert - Zwei versuchte Einbrüche in Sangerhausen

Sangerhausen - Von Freitag zu Samstag (19. Februar) ist versucht worden, in ein Mehrfamilienhaus in der Georg-Schumann-Straße in Sangerhausen einzubrechen. Es wurden Beschädigungen an Türen festgestellt, an einer Tür waren die Türbolzen herausgezogen, teilte die Polizei mit. Zum Eindringen und Diebstahl kam es nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen nicht. Am Sonntag wurde ein weiterer Einbruchversuch festgestellt, Dabei versuchten Unbekannte, gewaltsam eine Garage in der John-Schehr-Straße zu öffnen, was nicht gelang.