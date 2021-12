Diebe entwenden drei Anhänger der Marke HW 80 in Einzingen/Riethnordhausen

Riethnordhausen/MZ - Gleich drei Anhänger sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von der Agrargenossenschaft „Am Kyffhäuser“ Einzingen/Riethnordhausen entwendet worden. Wie die MZ erfuhr, handelt es sich um Anhänger der Marke HW 80. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. „Die Kriminalpolizei ermittelt noch in diesem Fall“, so Alexander Junghans, Sprecher der Polizeiinspektion Halle. Wie genau der oder die Täter vorgegangen sind, darüber liegen der Polizei bislang noch keine Erkenntnisse vor.

In den sozialen Netzwerken wurde der Vorfall ebenfalls gepostet, mit der Bitte, ihn fleißig zu teilen. Außerdem ist dort von einem Finderlohn die Rede für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen. In dem Post wird auch spekuliert, dass die Anhänger mit einem Traktor oder einem kleinen Lkw abtransportiert worden sind.