Diebe haben in einem Garagenkomplex in Sangerhausen zugeschlagen.

Sangerhausen/MZ - Unbekannte sind in Sangerhausen in eine Garage eingebrochen. Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, haben sich die Täter mit Hilfe eines unbekannten Werkzeuges Zutritt zu dem Objekt, welches sich in einem Garagenkomplex befindet, verschafft. Es wurden verschiedene Bau- und Gartengeräte aus der Garage gestohlen. Hinweise zu den Tätern gibt es laut Polizei bislang nicht.