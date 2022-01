Diebe brechen in Einfamilienhaus ein und stehlen wertvolle Uhren

Sangerhausen - Unbekannte sind am Freitag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Diebe hebelten amim Zeitraum wischen 10.30 und 21.00 Uhr die Terrassentür des Hauses in der Finkenstraße auf. Anschließend durchwühlten sie laut Polizei das gesamte Haus. Auch zu einer anliegenden Gästewohnung verschafften sich die Täter Zugang. Nach erstem Überblick wurden mehrere hochwertige Uhren entwendet. Die Kripo sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.