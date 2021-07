Die Teams aus Sangerhausen, Arnstedt, Lüttchendorf und Stedten bereiten sich auf die Saison vor

Sangerhausen/MZ - Der VfB Sangerhausen thront an der Spitze. Zumindest bei der Anzahl der absolvierten Testspiele liegt der Verbandsligist aus der Kreisstadt im Vergleich zu den anderen in der höchsten Spielklasse des Landes Sachsen-Anhalt kickenden Quartetts aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz vorn.

Zwei Spiele absolvierte das Team von Olaf Glage bisher und gewann sowohl gegen den MSV Eisleben als auch auswärts in Berka gegen Eintracht Sondershausen. Am Sonnabend folgt bereits das nächste Duell gegen die Thüringer, dann aber im Sportpark Friesenstadion. Anstoß der Partie ist 13.30 Uhr.

„Zuschauer sind erlaubt. Sie müssen nur eins der drei G erfüllen. Also entweder geimpft, genesen oder getestet sein“, so Olaf Glage, Trainer des Verbandsligisten aus der Kreisstadt. Er hofft natürlich, dass seine Mannschaft ähnlich überzeugend wie über weite Strecken der bisherigen Testspiele auftrumpft und damit weiter Selbstvertrauen tanken kann.

Fans und Spieler freuen sich auf die kommenden Fußballspiele

Für Edelweiß Arnstedt steht am Sonnabend der erste Test der Saisonvorbereitung an. Nachdem die Trainer Thomas Vollmann und Maik Wiele in den letzten Wochen die Mannschaft auf Kondition „getrimmt“ haben, freuen sich die Kicker nun, dass endlich der Ball wieder rollt. Zum Auftakt empfangen die Arnstedter am Sonnabend mit dem MSV Eisleben einen spielstarken Landesligisten, der schon in der Partie beim VfB Sangerhausen trotz der knappen Niederlage überzeugen konnte. Doch das dürfte den Arnstedtern sicherlich ziemlich egal sein, die Freude, endlich nach langen Monaten der Ruhe wieder ein Spiel zu absolvieren, ist weitaus größer.

Zwei weitere Landesligisten spielen ebenfalls am Sonnabend. Bei Eintracht Lüttchendorf tritt das Verbandsliga-Spitzenteam aus Ammendorf an. Beim Debüt von Trainer Matthias Michler wollen sich die Spieler natürlich von ihrer besten Seite zeigen. Romonta Stedten, ebenfalls in der Landesliga aktiv, tritt am Sonnabendnachmittag bei der Landesklasse-Elf von Eintracht Kreisfeld an. Auch für die Romonta-Kicker und ihrem Kontrahenten ist es der erste Test nach langem Warten. Die Vorfreude auf die Partie ist bei Spielern und Fans entsprechend groß.