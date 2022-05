Die Spur von Sturm „Ignatz“ in Mansfeld-Südharz - Versicherungsfrage in vielen Fällen noch ungeklärt

Beyernaumburg/Allstedt/MZ - Die Autofahrer, deren Fahrzeuge am Donnerstag in Beyernaumburg durch Sturm „Ignatz“ teils stark beschädigt wurden, bleiben möglicherweise auf den Schäden sitzen. Die Allstedter Stadtverwaltung kündigte am Freitag an, dass sie den Kommunalen Schadensausgleich, quasi die Haftpflichtversicherung der Kommunen, von dem Vorfall informieren werde.