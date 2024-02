Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte der rührige Sangerhäuser Geschichtsverein, der sich auch für die Umgebung der Rosenstadt zuständig fühlt, ein Jubiläum zu feiern. Das war im Herbst letzten Jahres, am 17. November 2023, um genau zu sein.