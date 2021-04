Die Kegler von Fortuna Brücken sind nicht glücklich

Die Kegelbahn am Helme-Sportplatz in Brücken bietet optimale Bedingungen. Warum Stephan Becker und seine Mitstreiter gespannt in die Zukunft schauen.

Brücken

Stephan Becker muss nachschauen. Gefühlt ist es eine Ewigkeit her, dass er zum letzten Mal ein Punktspiel in der Kegel-Landesklasse Staffel III mit seinem Team von Fortuna Brücken bestritten hat. Schnell stellt sich heraus, dass es am 24. Oktober letzten Jahres war. Im Kreisderby beim SSV Wolferode war das. Sogar noch weiter zurück liegt das letzte Heimspiel, dass die Sonnenberger, Stoklas, Wolf und Co. bestritten. Am 10. Oktober unterlagen sie, auch in einem Kreisderby, auf der heimischen Bahn am Helmesportplatz, gegen Gerbstedt II mit 2:6. Die Punkte holten Stephan Becker und Felix Stoklas.

Landesverband Kegeln zieht Schlussstrich unter die Saison

Seitdem herrscht Ruhe. Klar ist auch, dass die Fortuna die Saison auf dem sechsten Tabellenplatz beenden wird. Die Serie 20/21 ist abgehakt, vorzeitig Geschichte. „Alles bleibt, wie es ist. Alles wird auf null gesetzt, das ist wie bei einem Computer. Es gibt keine Aufsteiger und es gibt keine Absteiger“, sagt dazu Stephan Becker, Mannschaftsleiter bei der Fortuna. Der Landesverband Kegeln hat einen dicken Schlussstrich gezogen. Seit kurzen gilt das Augenmerk schon der neuen Saison. Auf der Internetseite des Verbandes heißt es dazu: „Da die Saison 2021/2022 mit den möglichst gleichen Mannschaften in den bekannten Staffeln gespielt werden soll, behalten die Meldungen zur letzten Saison ihre Gültigkeit.“ Im Klartext also: Fortuna Brücken wird in der kommenden Serie auf die gleichen Teams wie in der abgelaufenen Saison treffen. Unter anderem gibt es also auch wieder die Kreisderbys gegen Holdenstedt, Gerbstedt II, Wolferode und den VfB Sangerhausen.

Besonders auf die Duelle mit dem Team aus der Kreisstadt freut sich das Fortuna-Sextett dabei. Kein Wunder, spielten doch Becker und einige andere Fortuna-Kegler früher für den Verein aus der Kreisstadt. „Ist doch klar, dass die Spiele für uns immer noch etwas Besonderes sind. Das ist das Highlight der Saison“, sagt Becker, der selbst in Sangerhausen wohnt und fünf Jahre beim VfB gekegelt hat. Er spricht von einer „lehrreichen Zeit in Sangerhausen.“ Und vergisst natürlich nicht zu erwähnen, dass seine Fortuna schon in Punktspielen in Brücken und Sangerhausen, aber auch schon im Pokal den Kontrahenten aus der Kreisstadt bezwungen hat. Aber auch das ist Geschichte. Wann es mit Punktspielen und einer regulären Saison in der Landesklasse weitergehen wird, steht in den Sternen. Erst recht nach der erneuten Verschärfung der geltenden Corona-Regeln.

Training bei Fortuna Brücken komplett eingestellt

„Wir haben das Training komplett eingestellt. Auf der Bahn herrscht Ruhe. Weder die Frauen, noch die Männer und auch die Kleinen trainieren zur Zeit“, sagt Becker. Er hofft natürlich, dass auch ohne Training alle Keglerinnen und Kegler dem Verein die Treue halten: „Ich nehme aber an, dass alle weitermachen.“ Besonders schade findet es Stephan Becker, dass die gerade im Aufbau befindliche Kindermannschaft der Fortuna derzeit nicht auf die Bahn kann. „Den zehn, zwölf Kleinen hat das richtig Spaß gemacht, ich hoffe, sie sind dann wieder da, wenn es weitergeht. Wir haben sogar Kinder aus Familien, in denen bisher keiner gekegelt hat. Mario Schmidt kümmert sich um den Nachwuchs und macht das richtig gut.“

Darüber, wie es weitergehen soll, haben sich der Mannschaftsleiter und seine Mitstreiter natürlich schon ihre Gedanken gemacht. „Ich denke mal, zwei bis drei Monate gehen ins Land, bis man die alte Spielstärke wiedergefunden hat. Zumindest dann, wenn man nur einmal in der Woche trainieren kann. Da nutzt es auch nicht viel, wenn man etwas anderes macht. Ich fahre zum Beispiel viel Fahrrad, andere laufen oft. Es gibt schon Kegler, die sich solche Wanderstöcke gekauft haben“, so Becker. Und bringt einen weiteren Aspekt ins Spiel. „Auch die Hobbykegler dürfen ja nicht mehr auf die Bahn.“

Ziel: Landesliga-Aufstieg

Dabei macht die Kegelbahn im Mehrzweckgebäude auf dem Helmesportplatz in Brücken einen famosen Eindruck. „Im Mai und Juni letzten Jahres wurde sie umgebaut, im Sommer war alles fertig. Die Bahn ist in einem Top-Zustand“, so Becker. Dann fügt er seufzend hinzu: „Und wir können sie nicht nutzen. Drei Spiele haben wir auf der neuen Bahn gemacht, dann war Feierabend.“ Selbst Begegnungen der 2. Bundesliga könnten auf der Anlage ausgetragen werden. Jetzt lacht Becker aber dann doch: „Nein, zweite Bundesliga ist nicht unser Ziel. Aber in der Landesliga würde ich schon gern mit Fortuna noch einmal spielen.“ Zeit genug, den Landesliga-Aufstieg zu packen, hat Stephan Becker, er ist 41 Jahre, noch genug. „Im Vergleich zu anderen Mannschaften sind wir noch eine junge Truppe“, sagt er. Und hofft, bald wieder mit dieser „Truppe“ auf der Bahn zu stehen. (mz/Ralf Kandel)