Die Jesusfreaks kommen wieder nach Allstedt

Das Freakstock-Festival kehrt am ersten August-Wochenende auf den Flugplatz zurück.

Allstedt/MZ - Den 4. bis 7. August können sich die Allstedter schon mal im Kalender anstreichen. Sicherheitshalber. Damit sie nicht erstaunt sind, wenn es an diesen Tagen etwas voller sein sollte in den Straßen, den Läden und im Sommerbad. Denn am ersten Augustwochenende wird sich die Einwohnerzahl von Allstedt voraussichtlich wieder verdoppeln.