Die Hegerlerchen in Edersleben zwitschern das ganze Jahr

Edersleben/MZ - Aus Edersleben, Sangerhausen, Oberröblingen und Niederröblingen kommen sie jeden Montagabend in das Dorfgemeinschaftshaus in Edersleben eingeflogen, die Hegerlerchen. Zur Zeit sind es 16 Frauen, die gern singen und sich damit selbst und anderen Freude bereiten. Gegründet wurde der Frauenchor am 15. Juli 2009 unter dem Dach des Heimat- und Mühlenvereins Edersleben. Die Chorleiterin, Christel Draheim, hatte sich gerade aus dem Schuldienst verabschiedet. Aber ein sprichwörtlicher Ruhestand kam für sie nicht in Frage. Schon bald hatte sie sangesfreudige Mitglieder gefunden, die bis heute dabei geblieben sind.