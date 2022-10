Die gute Seele kümmert sich einfach immer

Wie sich Hannelore Scheiner um die Seniorinnen in ihrer Heimatgemeinde Emseloh kümmert.

Emseloh/MZ - Die Tafel ist gedeckt. Kaffeeduft liegt in der Luft, frisch gebackener Kuchen steht bereit. Alles ist angerichtet. Wieder einmal. Wie so oft an einem Donnerstagnachmittag im Singeraum des Bürgerhauses Emseloh. Gesungen wird diesmal nicht, wohl aber viel geredet. Rund zehn Frauen sind es fast immer, die sich zweimal im Monat treffen. Eben um zu reden, Kaffee zu trinken und einfach mal „unter die Leute“ zu kommen.