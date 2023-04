Besondere Veranstaltung in Sangerhausen geplant

Rund 400 Menschen waren beim 7. Bürgerfrühstück in der Marienanlage in Sangerhausen dabei.

Sangerhausen - Gemeinsam frühstücken und Gutes tun. Das geht am 25. Juni dieses Jahres wieder in Sangerhausen. Denn dann laden die Mitglieder des Lionsclubs zum 8. Mal zu ihrem Bürgerfrühstück ein. Es findet wieder unter den großen schattenspendenden Platanen an der Sangerhäuser Marienkirche statt, teilte Lions-Präsident Frank Otto mit.