Die Freibäder in MSH machen sich startklar für den Badesommer

In den Freibädern der Region laufen die Vorbereitungen für die neue Saison. Die Wunschtermine reichen von Pfingsten bis Mitte Juni.

Sangerhausen

Mit Blick auf die aktuellen Corona-Beschränkungen wagt man kaum daran zu denken. Aber im Mai steht eigentlich traditionell der Start der Freibadesaison ins Haus. Warten die Betreiber ab, oder gehen sie dennoch schon an die Vorbereitung? Die MZ hat sich dazu in der Region umgehört.

Waldbad Grillenberg

„Wir wollen am 29. Mai eröffnen“, sagt Lutz Kronenberg vom Waldbadverein, der das Grillenberger Freibad betreibt. Der Einbau der neuen Folie ins Becken liege gegenwärtig in den letzten Zügen. „Wegen der Witterung ist das leider noch nicht ganz fertig geworden“, sagt Kronenberg. Auch der Einbau einer neuen Chlorgasanlage habe inzwischen begonnen. Rein technisch dürfte einem Saisonstart Ende Mai also nichts mehr im Wege stehen. Wie sich die Corona-Beschränkungen bis dahin entwickeln steht aber auf einem anderen Blatt, meint Kronenberg. Der Verein bewahrt sich jedenfalls die Hoffnung und würde gern bis Ende August Badegäste im Waldbad begrüßen.

Im Waldbad Grillenberg wird noch die neue Folie verlegt. (Foto: Maik Schumann)

Stadtbad Sangerhausen

„Wir sind aktuell dabei, die neue Freibadesaison vorzubereiten“, sagt Nico Scherbe von der Städtischen Bädergesellschaft. In dieser Woche wurde damit begonnen, das Becken zu reinigen und für den jährlichen frischen Anstrich vorzubereiten und die gesamte Anlage mit ihren großen Grünflächen wieder in Schuss zu bringen. „Mitte Mai könnten wir, wenn wir denn dürfen, wieder öffnen“, sagt Scherbe. Man müsse eben sehen, wie sich die Verordnungslage entwickelt. Geplant ist die Saison bis Ende August.

Sommerbad Allstedt

„Klare Ansage - wir wollen auch unter Corona-Bedingungen wieder eine erfolgreiche Freibadesaison wie 2020 absichern“, sagt Allstedts Bürgermeister Jürgen Richter (CDU). Die Reinigungs- und Reparaturarbeiten im Sommerbad würden jetzt starten. Einen konkreten Termin für die Eröffnung habe man sich noch nicht vorgenommen. Mitte Juni, spätestens Anfang Juli könnte angebadet werden, schätzt Richter und macht das auch ein bisschen vom Wetter abhängig. Der Abbruch und die Sanierung des Kinderbeckens sollen unterdessen erst nach der Saison starten. Parallel zum Badebetrieb wären die Bauarbeiten einfach zu problematisch, so Richter.

Freibad Berga

„Wir haben im Herbst schon Bäume geschnitten, das Umfeld saubergemacht und die neue Terrasse fertiggebaut“, sagt Jens Hoffmann vom Förderverein Freibad Berga. Sobald die Coronabeschränkungen es zulassen, könnte der Förderverein das Bad innerhalb kurzer Zeit startklar machen. „Einmal Großputz, Wasser rein und dann kann’s losgehen“, sagt Hoffmann. Am liebsten Anfang oder Mitte Juni, damit die Kinder eine Möglichkeit zum Baden und Schwimmen haben. Die will der Verein auf jeden Fall auch in diesem Sommer anbieten. Auch wenn der Betrieb unter Hygieneauflagen im vergangenen Jahr einen erheblichen Mehraufwand gefordert habe, so Hoffmann.

Kiessee Roßla

„Wahrscheinlich nächste, spätestens übernächste Woche fangen wir mit den Vorbereitungen für die neue Badesaison an“, sagt Claudia Hacker von der Gemeinde Südharz. „Wann wir tatsächlich öffnen dürfen, kann man ja zurzeit gar nicht sagen“, meint sie. Beim Landkreis habe man die Saison prophylaktisch vom 15. Mai bis 15. September angemeldet. Welche Auflagen in diesem Jahr gelten müsse man erst mal sehen und das Hygienekonzept entsprechend anpassen. Im vergangenen Jahr war ein Besucher pro zehn Quadratmeter erlaubt.

Freibad Wolfsberg

Wolfsbergs Ortsbürgermeister Udo Lucas ist optimistisch. „Ich gehe davon aus, dass im Juni die Bäder geöffnet werden“, sagt er. Und das Wolfsberger Freibad, das vom Feuerwehr-Dorfgemeinschaftsverein betrieben wird, brauche gar nicht so viel Vorlauf, um in die Saison starten zu können. „Ab Mitte Mai müssen wir das Ganze vorbereiten“, sagt Lucas. Wie in diesem Jahr die Rahmenbedingungen sein werden, das bleibe abzuwarten. Nach einem ersten Pandemie-Badesommer mit Hygienekonzept und Obergrenze für die Besucherzahl habe man aber schon Erfahrungen, auf die man zurückgreifen könne. Auf jeden Fall plane der Verein wieder eine Saison bis Ende August. Sollte es im September noch heiße Tage geben, werde das Ganze auch verlängert.

Freibad Wippra

„Unser Rettungsschwimmer ist schon zu Gange und bereitet das Freibad vor“, sagt Wippras Ortsbürgermeisterin Monika Rauhut. Der Förderverein Freibad und Heimatpflege, der das Bad betreibt, würde gern schon am Pfingstwochenende zum Start in die neue Saison einladen - natürlich nur, wenn dann auch das Wetter passt. Und wenn es bis dahin erlaubt sein sollte. Im vergangenen Jahr hatte das Wippraer Bad erst Mitte Juni seine Pforten geöffnet. Bis Ende August soll geöffnet sein, bei weiter heißem Wetter auch länger, sagt Rauhut. Bei der Besucherzahl kann man derweil in Wippra leicht den Überblick behalten. Die Obergrenze, die dank der großen Fläche erlaubt war, wurde im vergangenen Jahr quasi nie erreicht. (mz/Grit Pommer)