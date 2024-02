Klingendes Dankeschön Die Chöre Voces Juvenales und Voces Maturi locken viele Besucher zum Benefizkonzert nach Berga

Die Chöre des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, Voces Juvenales und Voces Maturi gaben in Berga ein Benefizkonzert. Es war ein Dankeschön an die Helfer, die in den Tagen des Hochwassers im Einsatz waren. An wen die Spenden vom Konzert gehen.