Die Brücke über den Siechengraben in Sittendorf wird erneuert

Von den 3.16 Millionen Euro, die der Kreis Mansfeld-Südharz vom Land Sachsen-Anhalt für Straßenbaumaßnahmen erhalten hat, profitiert auch die Brücke in Sittendorf.

Sittendorf/MZ - Der bereits im Mai 2022 angekündigte Bau der Brücke über den Siechengraben in Sittendorf in der Verbandsgemeinde Goldene Aue hat am vergangenen Montag mit der Einrichtung der Baustelle durch die Baufirma begonnen.