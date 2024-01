Liveticker Hochwasser MSH Die aktuellen Entwicklungen: Pegel der Helme in Bennungen steigt an, Allstedt öffnet Zweifelderhalle für Toilettengänge und Co.

Der Stausee Kelbra ist seit Tagen so voll wie nie, eine ganze Region hofft und bangt angesichts steigender Pegelstände und aufgeweichter Deiche. Das Hochwasser an der Helme hält die Menschen in Mansfeld-Südharz in Atem. In unserem MZ-Liveticker können sie die aktuellen Entwicklungen rund um die Katastrophe verfolgen.