Der Stausee Kelbra ist seit Tagen so voll wie nie, eine ganze Region hofft und bangt angesichts steigender Pegelstände und aufgeweichter Deiche. Das Hochwasser an der Helme hält die Menschen in Mansfeld-Südharz in Atem. In unserem MZ-Liveticker können sie die aktuellen Entwicklungen rund um die Katastrophe verfolgen.

Die aktuellen Entwicklungen: Großer Zusammenhalt in Oberröblingen, B 85 Kelbra-Berga wieder frei, Schulpflicht in betroffenen Regionen ausgesetzt

Der Pegel der Helme in Bennungen stieg am Dienstagmorgen auf 2,46 Meter an, blieb dann allerdings auf diesem Niveau. Andere Flüsse in der Region wie Thyra oder Zorge, die beide in die Helme münden, hingegen stiegen am Dienstag teilweise um bis zu 20 Zentimeter an.

Kelbra/MZ - 21.18 Uhr: Damit verabschieden wir uns für heute.

21.17 Uhr: In den schweren Stunden der Angst vor schlimmen Folgen durch das Hochwasser gibt es auch viele wärmende Geschichten. Etwa die der großen Hilfsbereitschaft und des starken Zusammenhalts in Oberröblingen. Dieser zeigt sich auch bei der Versorgung der Einsatzkräfte mit Essen und Getränken. Weil bei den freiwilligen Helfern beim Sandsackverbau an der Helme in den Tagen zuvor oft nichts angekommen war, hatten mehrere Frauen aus dem Ort die Sache am Montag schließlich selbst in die Hand genommen.

Mit Körben voller Thermoskannen mit heißem Tee und Kaffee und mit Kuchenblechen kamen sie mehrmals bei den Helferketten vorbei. Am Montag nahm dann im Oberröblinger Hofgut ein ganzes Küchenteam die Arbeit auf und belegte im Akkord Brötchen, die von Aryzta gestiftet worden waren. Der Aufruf, Wurst und Käse zu spenden, sorgte innerhalb weniger Stunden für einen prall gefüllten Riesenkühlschrank. MZ-Reporterin Grit Pommer war am Dienstag in Oberröblingen vor Ort und schildert die Gefühlslage in einem Text.

B 85 zwischen Kelbra und Berga ist wieder frei

20.29 Uhr: Wie der Landkreis mitteilt, ist die die Vollsperrung der B 85 zwischen Kelbra und Berga wieder aufgehoben. Gesperrt sind noch: L 230 zwischen Oberröblingen und Edersleben, K 2298 zwischen Wallhausen und Brücke, Verbindungsstraße Oberröblingen – Martinsrieth – Wallhausen (sog. „Indianerweg“), Verbindungsweg Martinsrieth – Brücken.

Zudem ist die Bahnstrecke Oberröblingen – Artern bis auf Weiteres gesperrt, zwischen Sangerhausen und Artern ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

19.11 Uhr: 121 Einsatzkräfte aus 21 Ortswehren des Landkreises Anhalt-Bitterfeld mit 28 Fahrzeugen sind am Dienstagmorgen um 6.30 Uhr in Köthen los, um im Katastrophengebiet in Mansfeld-Südharz auszuhelfen. Zudem werden im Elbehafen Aken fünf Lkw mit 180.000 Sandsäcken beladen und nach MSH transportiert. Bei Bedarf kann nachgefasst werden.

Die Taucher der DLRG Bitterfeld-Wolfen mit Booten sind bereits seit Montag vor Ort. „Ich wünsche den Bürgern in den betroffenen Gebieten viel Kraft und dass zeitnah eine Entspannung der Lage eintritt. Vor allem aber, dass keine Verletzten oder gar Todesfälle zu beklagen sind“, erklärte Andy Grabner (CDU), Landrat des Kreises Anhalt-Bitterfeld.

Wurde die Talsperre Kelbra vor dem Regen nicht ausreichend abgelassen?

18.56 Uhr: Das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Sangerhausen stellt alle Schüler, die am Donnerstag und Freitag (4./5.1.) im Kampf gegen das Hochwasser im Einsatz sind an diesen Tagen vom Unterricht frei. „Alle Schüler, insbesondere aus Klasse 10, 11 und 12, die sich im Hochwassereinsatz befinden, sind am 4.1. und am 5.1. vom Unterricht freigestellt“, heißt es wörtlich in einer Mitteilung auf der Homepage des Gymnasums.

Im Schulteil in Kelbra wird am 4./5.1. ohnehin kein Unterricht stattfinden. „Obwohl wir eine Notbetreuung aufrechterhalten, ist von einem Schulbesuch an diesem Schulteil dringend abzuraten“, heißt es in der von Schulleiter Jens Peter gezeichneten Mitteilung. Der Unterricht werde über die Plattform Moodle vorgehalten.

18.46 Uhr: Landrat André Schröder (CDU) hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Besuch im Hochwassereinsatz an der Oberröblinger Helme zu Spekulationen geäußert, der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) hätte in diesem Winter zu wenig Wasser aus der Talsperre Kelbra abgelassen und so mit zu der prekären Hochwasserlage beigetragen. Die Talsperre sei bis auf einen Rest von einer Million Kubikmetern abgelassen gewesen, sagte Schröder.

Nach dem tagelangen heftigen Dauerregen im Dezember lief das Becken dann bis auf einen Füllstand von 40,09 Millionen Kubikmetern voll. In den vergangenen Jahren hatte der Kranichschutz am Stausee eher wegen zu wenig Wasserstand für Kritik und Diskussionen gesorgt.

Es läuft größtmögliche Wassermenge aus dem Stausee Kelbra ab

18.15 Uhr: Im Landkreis Mansfeld-Südharz muss man sich noch für viele weitere Tage auf eine angespannte Hochwassersituation einrichten. Das sagte Landrat André Schröder (CDU) am Dienstagnachmittag nach einer gemeinsamen Lagebesprechung mit Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) bei der Einsatzleitung für den Abschnitt Sangerhausen in Oberröblingen. Die Lage werde sich hoffentlich nicht weiter zuspitzen, „so Petrus es will“, so Schröder.

Denn vieles hängt davon ab, in welcher Stärke die vom Deutschen Wetterdienst angekündigten Regenfälle im Harz über die Zorge und Thyra im Stausee Kelbra ankommen. Am Dienstagvormittag waren rund 36 Millionen Liter Wasser im Staubecken. Wegen des erwarteten stärkeren Zulaufs aus dem Harz ließ der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) weiter eine größtmögliche Menge Wasser aus dem Stausee in die Helme ablaufen. Laut Tagesbericht am Morgen waren es 45 Kubikmeter in der Sekunde.

Dieser Wert wird mit Blick auf den Zulauf aus der Thyra in die Helme laufend abgestimmt. Kommt von dort mehr Wasser, dann wird weniger aus dem See abgelassen. Der Durchfluss in der Helme am Pegel Bennungen lag am Dienstag konstant bei 50,9 Kubikmetern pro Sekunde, der Pegel bei 2,46 Metern.

18.01 Uhr: Wie Südharz-Bürgermeister Peter Kohl auf seiner Facebook-Seite mitteilt, haben am Dienstag bei der Sandsackbefüllung im BARO-Lagerhaus und mit der Unterstützung der anliegenden Firmen 100 zivile Helfer, 50 FFW-Kameradinnen und -Kameraden sowie Bauhofmitarbeiter und Angestellte teilgenommen. Kohl bedankte sich bei den Helfern. Der Beginn am Mittwoch werde wieder bekannt gegeben.

Schulpflicht für Kelbra, Roßla und Wallhausen ausgesetzt

17.53 Uhr: In einer Pressemitteilung hat der Landkreis nähere Informationen zur Aussetzung der Schulpflicht am 4. und 5. Januar gegeben. Diese gelte für Kelbra, Roßla und Wallhausen. Die Schulpflicht sei in Abstimmung mit dem Landesschulamt zunächst für die beiden Tage ausgesetzt, heißt es. Konkret betrifft das die Grundschule und das Gymnasium in Kelbra, die Grundschule und die Sekundarschule in Roßla sowie die Grundschule in Wallhausen. An allen Schulen ist eine Notbetreuung eingerichtet.

Die Grundschule Oberröblingen bleibt indes mit Stand vom Dienstagnachmittag geöffnet, lediglich die Schüler aus Edersleben seien von der Schulpflicht befreit, heißt es in der Mitteilung weiter. Für alle anderen Schulen im Landkreis bleibt die Schulpflicht für die Schüler bestehen.

Auch der Pegel von Zorge und Thyra steigt an - um mehr als zehn Zentimeter

17.50 Uhr: Nicht nur die Zorge, die bis zum Nachmittag um rund 20 Zentimeter anstieg, und Helme sind im Laufe des Tages merklich angestiegen, sondern auch die Thyra. Beide Flüsse münden in die Helme. Am Messpunkt in Stolberg zeigte die Thyra am Dienstagnachmittag, 17 Uhr, einen Pegelstand von 62 Zentimetern an. Damit ist dieser seit 6 Uhr morgens um zwölf Zentimeter angestiegen.

17.38 Uhr: Wie der Landkreis bestätigt, wird für den 4. und 5. Januar im Katastrophengebiet in Mansfeld-Südharz die Schulpflicht aufgehoben. Nähere Informationen folgen hier in Kürze.

16.56 Uhr: Die Lage entlang der Helme und anderen Gewässern der Region ist nicht nur eine Katastrophe für die Menschen, auch für die Tiere. So teilte der Heidehof Hohlstedt mit, dass man am Neujahrstag seine Tiere „aus Sicherheitsgründen“ aus den Ställen rausbringen musste. „Wir sind dankbar, sie in anderen Ställen unterzubringen“, hieß es auf dem Instagram-Account des Heidehofs.

Wasserverband gibt Warnhinweise

16.28 Uhr: Wie der Wasserverband am Dienstagnachmittag mitteilt, arbeiten derzeit alle Anlagen (Trink- und Abwasser) - allerdings unter Volllast. Zugleich gibt der Wasserverband einige Warnungen heraus:

Warnhinweise: Es soll unbedingt darauf geachtet werden, dass Kinder im betroffenen Überschwemmungsgebiet nicht mit dem oberflächennahen Wasser spielen, da das Risiko bestehen kann, dass das Wasser verunreinigt ist. Verunreinigtes Wasser kann Krankheitserreger enthalten, die zu Magen-Darm-Erkrankungen und anderen Infektionen führen können.

Auch wird dringend davon abgeraten, Schachtdeckel zu betreten bzw. sich in der Nähe von öffentlichen Abwasseranlagen (Mischwasser-/Niederschlagswassereinleitstellen, Niederschlagswasserrückhalteanlagen, Fangbecken etc.) aufzuhalten. Denn durch die starken Strömungen und Überschwemmungen können Schachtdeckel instabil sein oder sich unter dem Druck des Wassers bewegen. Auch können lebensgefährliche Situationen durch das beabsichtigte oder unbeabsichtigte Betreten von offenen Rohrdurchlässen, Rechen und Rückhaltebecken entstehen. Im betroffenen Überschwemmungsgebiet ist daher äußerste Vorsicht geboten.

Zudem sollen all jene Privathaushalte, deren Abwasserableitung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, die bereitgestellten Toilettenboxen bitte verantwortungsbewusst nutzen. Dies gewährleiste eine sichere und funktionale Abwasserentsorgung, reduziere Auswirkungen auf die Umwelt, entlaste das öffentliche Abwassernetz und schütze die Gesundheit der Gemeinschaft.

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU, rechts) machte sich gemeinsam von Landrat André Schröder (CDU, Zweiter von rechts) und Sangerhausens Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD, Vierter von rechts) am Dienstagnachmittag ein Bild vom Katastrophengebiet in MSH. Foto: Winterfeld

Landkreis fordert die Hilfe der Bundeswehr an

16.18 Uhr: Wie Landrat André Schröder (CDU) auf MZ-Nachfrage bestätigte, hat der Landkreis am Dienstag die Unterstützung der Bundeswehr angefordert. Wann die Hilfskräfte der Bundeswehr letztlich im Katastrophengebiet eintreffen, ist indes noch unklar.

16.10 Uhr: Ein Indiz, dass der Pegel der Helme auch in nächster Zeit noch weiter steigen könnte, ist die Entwicklung an anderen Flüssen der Region, etwa der Zorge bei Nordhausen, die vor dem Stausee Kelbra in die Helme mündet. Dieser ist in den letzten Stunden um einige Zentimeter angestiegen. Allerdings ist er auch noch deutlich von der ersten Meldestufe entfernt, die die Zorge am 26. Dezember überschritten hatte.

Rund 1.000 Hilfskräfte aus MSH im Einsatz

15.27 Uhr: Nach MZ-Informationen sind an diesem Dienstagnachmittag weit über 500 Feuerwehrleute und THW-Mitglieder im Kampf gegen das Hochwasser im Einsatz. Rund 180 in Oberröblingen, etwa 220 im Bereich der Verbandsgemeinde Goldenen Aue, rund 100 im Raum Allstedt und 80 im Südharz. Hinzu kommen noch die Helfer aus anderen Teilen des Landes.

15.13 Uhr: Wie Augenzeugen berichteten, ist die Helme am Dienstagnachmittag, nach 14 Uhr, im Bereich der Helme-Brücke am südlichen Ortsrand von Bennungen über die Ufer getreten. Sie fließt nun um die Brücke herum. Damit dürfte auch der dort befindliche Pegel keine genauen Daten mehr liefern. Dort waren seit 8.45 Uhr Wasserstände von 2,46 Metern gemessen worden. Die höchste Alarmstufe liegt bei 2 Metern. Die ist seit Tagen überschritten.

CDU sagt Dreikönigstreffen in Helfta ab

15:06: Aufgrund der Hochwasser-Lage im Landkreis hat die CDU Mansfeld-Südharz ihr traditionelles Dreikönigstreffen abgesagt. Dies war für kommenden Samstag (6.1.) im Kloster Helfta angesetzt. Man bitte um Verständnis, teilte Kreisvorsitzender Torsten Schweiger mit. Es sei allerdings aktuell wichtiger, diejenigen zu unterstützen, die derzeit um ihr Hab und Gut kämpften. „Ich rufe alle Mitglieder der CDU in Mansfeld-Südharz auf, wenn möglich, weiter Hilfe zu leisten und sich den freiwilligen Helfern anzuschließen“, so Schweiger.

Zuvor hatte etwa auch Helbras Bürgermeister Gerd Wyszkowski gefordert, das Dreikönigstreffen abzusagen. Man solle in einer solchen Situation nicht feiern, sondern lieber unterstützen, meinte er. Alles andere würde bei der Bevölkerung für Unverständnis sorgen. „Nicht feiern, sondern mit anpacken sollte hier die Devise lauten“, so Wyszkowski. Ob und wann das Treffen nachgeholt wird, ist indes noch nicht veröffentlicht worden.

Katharinenrieth schließt eine Lücke im alten Damm

14.20 Uhr: Freiwillige Feuerwehr und Einwohner von Katharinenrieth haben den alten Damm in Richtung Westen geschlossen, der in den 80-er Jahren für einen Plattenweg der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft geöffnet worden war. Seit dem Silvestertag hatte man für diesen Zweck Sandsäcke und so genannte Bigpacks – große Kunststoffbeutel – gefüllt. Unternehmen hatten für die Schutzmaßnahme Technik zur Verfügung gestellt, berichtet Ortsbürgermeister Reinhard Beck.

Auch Landwirte aus anderen Ortsteilen der Einheitsgemeinde Allstedt hätten Material zur Verfügung gestellt. Mit dem Schließen der alten Lücke im Damm hat sich Katharinenrieth gegen ein mögliches Hochwasser aus Richtung Westen gewappnet. Derweil fließt das Wasser, das nach der Deichöffnung zwischen Katharinenrieth und Nikolausrieth in die Fläche strömt, in Richtung Heygendorf und Voigtstedt ab und über den Flutkanal weiter zur Unstrut, sagt Beck.

Die Dam-Wildherde im Wildgatter bei Martinsrieth ist in Gefahr. Ihre Weide ist bereits mit dem Helme-Hochwasser überflutet. Die Tiere haben sich auf einen kleinen Hügel im Wildgatter zurückgezogen. Foto: Peter Lindner

Wurst, Käse und Pfannkuchen für die Helfer in Oberröblingen

13.29 Uhr: In Oberröblingen wurde darum gebeten, Wurstgläser, Bratwurst und abgepackten Käse zum Rittergut zu bringen. Mehrere Frauen aus dem Ort kümmern sich dort mit um die Versorgung der Rettungskräfte und Helfer. Die Firma Aryzta hat Pfannkuchen und Brötchen gestiftet. Man braucht aber Material zum Belegen.

Schon am Neujahrstag hatten Oberröblinger Frauen als Privatinitiative Bleche mit Kuchen und kannenweise heißen Tee und Kaffee zu den Helfern an den Helmedeich gebracht. Lob erntete die Feuerwehr Piskaborn mit ihrem Küchenzug.

Dringende Hilfeaufrufe aus Martinsrieth und Roßla

13.21 Uhr: Die Freiwilligen Feuerwehren in Roßla und Martinsrieth haben am Dienstagmittag dringende Hilfsaufrufe veröffentlicht. In Martinsrieth sollen freiwillige Helfer, die beim Sandsackverbau zur Deichsicherung unterstützen wollen, zur Feuerwehr nach Martinsrieth kommen. Nähere Infos gibt es dann dort. In Roßla sollen Helfer aus der Zivilbevölkerung ab 13 Uhr zum Güterbahnhof aus das Gelände der Firma Baro kommen und Schaufeln mitbringen. Dort werden in einer Halle Sandsäcke befüllt.

12.39 Uhr: In Roßla kann die Hortbetreuung wegen des steigenden Grundwassers im Keller des Schlosses, wo sich Stromleitungen befinden, nicht mehr in den gewohnten Horträumen stattfinden. Das hat das Hort-Team am Dienstag über die Gemeinde Südharz mitgeteilt. Bis einschließlich Mittwoch, 3. Januar, könne man mit den Hortkindern in die Räume der Kita ausweichen.

In Absprache mit der Gemeinde suche man nach einer Ausweichmöglichkeit für die weitere Hortbetreuung ab Donnerstag, 4. Januar. Dann beginnt in Sachsen-Anhalt wieder der Unterricht. Zurzeit läuft nur das Ferienangebot des Horts.

Der Pegel der Helme am Dienstagmittag. Foto: Rohland

Freiwillige Helfer gesucht - Wo man sich melden kann

11.58 Uhr: Es werden weiterhin freiwillige Helfer gesucht! Dies teilte Landrat André Schröder (CDU) am Mittag ebenfalls mit. Dies betreffe vor allem das Befüllen von Sandsäcken und das Bilden von Transportketten beim Verbau der Sandsäcke. Wer in den betroffenen Orten helfen will, kann sich hier melden:

Bereich Sangerhausen: Auf dem Gelände der Firma Europool (ehemals neue Mifa-Halle) an der Wasserschluft in Sangerhausen. Helfer werden mit einem Shuttle nach Oberröblingen und auch wieder zurück gebracht, Bereich Goldene Aue: Sandsackbefüllstation Berga, Bereich Südharz: Treffpunkt – 13 Uhr bei Firma BARO – Güterbahnhof Roßla an der Sandsackbefüllstation. Bitte Schaufeln mitbringen

Wer unterstützen will, sollte grundsätzlich Arbeitshandschuhe, Gummistiefel und Schaufel mitbringen.

Zudem gibt es viele weitere Hilfsangebote. So hat die Kommunale Bädergesellschaft Sangerhausen angeboten, dass Einwohnerinnen und Einwohner von Thürungen, Martinsrieth und Niederröblingen kostenfrei im Hallenbad SaWanne duschen können. Auch wird derzeit die Turnhalle in Allstedt vorbereitet, so dass Einwohner hier duschen können.

Es ist auch weiterhin das Bürgertelefon des Landkreises geschaltet: Dieses ist in der Zeit von 8 Uhr bis 20 Uhr unter der 03464 – 535 1960 oder per E-Mail unter [email protected] erreichbar.

11.49: „Die Lage bleibt aufgrund der aktuellen Wetterlage sehr ernst, weshalb wir die Lage auch in Abstimmung mit dem Talsperrenbetrieb und dem Landesamt für Hochwasserschutz genau beobachten“, sagte Landrat André Schröder in einer Pressemitteilung am Dienstagmittag. „Gleichzeitig erfahren wir gerade eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft und der Unterstützung. In diesen Tagen verstärken Einsatzkräfte, die überwiegend aus dem südlichen und östlichen Landesteilen kommen, unsere Kameradinnen und Kameraden vor Ort. Gleichzeitig erleben die betroffenen Ortschaften gerade eine große Unterstützung durch freiwillige Kräfte. Dieser Zusammenhalt unserer Bürgerinnen und Bürger macht ich sehr stolz und dankbar!“, so Schröder.

Auch 90 Einsatzkräfte aus dem Saalekreis sind unterwegs nach Roßla

11.25 Uhr: Nun naht auch Hilfe aus dem Saalekreis. Denn am Dienstag sind rund 90 Einsatzkräfte aus dem Saalekreis dem Hilfeersuchen des Landkreis Mansfeld-Südharz gefolgt. „Zwei Einheiten sind in den frühen Morgenstunden gestartet“, sagt Kreisbrandmeister Marcus Heller der MZ. „Und ich gehe davon aus, dass wir auch in den kommenden Tagen Einsatzkräfte zur Unterstützung nach Mansfeld-Südharz schicken werden, sofern von dort der Bedarf angemeldet wird.“

Mit 80 Ehrenamtlichen hat sich der Fachdienst Brandschutz I auf den Weg gemacht und hat die Sandsackfüllmaschine sowie Säcke im Gepäck. „Die genauen Aufgaben, die sie vor Ort übernehmen, werden sich im Laufe des Tages zeigen.“ Erster Anlaufpunkt ist der Bereitsstellungsraum in Roßla. Dazu kommen weitere Einsatzkräfte des ASB, die der Fachdienstversorgung zugeordnet sind und sich um die Essensversorgung der Einsatzkräfte kümmern.

Wassermenge in der Talsperre Kelbra sinkt erstmals unter den offiziellen Vollstau-Wert

10.58: Auch aus dem Salzlandkreis eilt Hilfe ins Helme-Gebiet: Wie Marko Jeschor, Sprecher des Salzlandkreises, mitteilt, seien am Neujahrsmorgen knapp 100 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden zum Hilfseinsatz aufgebrochen. Damit habe man auf das Hilfeersuchen des Landkreises MSH reagiert, so Jeschor. Der erste Hilfseinsatz entlang eines provisorisch errichteten, rund 500 Meter langes Deiches konnte nach mehr als zwölf Stunden erfolgreich beendet werden.

Nach Angaben der für den Katastrophenschutz zuständigen Fachdienstleiterin beim Salzlandkreis, Martina Lorenz, war die Deichsicherung der erste Einsatz eines benachbarten Landkreises in Mansfeld-Südharz. Landrat Markus Bauer dankte den eingesetzten Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz am Neujahrstag.

10.45: Dem aktuellen Tagesbericht des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) vom 2. Januar, 9 Uhr, zufolge war die Wassermenge in der Talsperre Kelbra am Dienstagmorgen erstmals wieder unter den offiziellen Vollstau-Wert von 35,6 Millionen Kubikmeter gesunken. Der Wert wurde mit 34,9 Millionen Kubikmetern angegeben. Allerdings ließ der Zufluss durch die heftigen Regenfälle im Harz den Füllstand auch schon wieder steigen. Um 10.30 Uhr wurde er auf MZ-Anfrage vom LHW mit rund 36 Millionen Kubikmetern angegeben.

50 Helfer von externen Freiwilligen Feuerwehren in Südharz eingetroffen

10.15 Uhr: In der Gemeinde Südharz sind am Dienstagmorgen um 8.30 Uhr 50 externe Hilfskräfte von Freiwilligen Feuerwehren eingetroffen. Das teilte Bürgermeister Peter Kohl in einem aktuellen Update mit. In Roßla sei der Pegel der Helme in den letzten 24 Stunden seit dem Morgen des Neujahrstages um sieben Zentimeter gestiegen. Seit Dienstag, 2 Uhr, sei er stabil und die Lage händelbar. Der Deich auf Höhe des Anglerheims werde gerade verstärkt. Das Unterdorf sei ebenfalls unter verstärkter Beobachtung.

Der Pegel der Helme in Bennungen betrage aktuell 2,46 Meter. Die Durchlaufmenge war auf 50,9 Kubikmeter pro Sekunde weiter leicht gestiegen. Laut Kohl sind in Bennungen etwa 35 Keller vom hohen Grundwasserspiegel betroffen. Zehn müssen unter Kontrolle der Feuerwehr abgepumpt werden, damit kein Strom abgeschaltet werden muss. Aktuell sei die Lage noch zu halten. Die Flächen seien vom Pegel her zum Glück etwas zurückgegangen

Allstedt öffnet Zweifelderhalle für Bewohner, die kein Abwasser mehr einleiten dürfen

10 Uhr: Die Stadt Allstedt öffnet ihre Zweifeldhalle in der Sophienstraße für Einwohner von Allstedter Ortsteilen, die wegen der Hochwasserlage kein Abwasser mehr ins Kanalsystem einleiten dürfen. „Die Halle ist ab sofort und in den kommenden Tagen von 6 bis 22 Uhr geöffnet“, teilte Allstedts Hauptamtsleiterin Evelyn Edler mit. Betroffene können dort die Toiletten und Duschen nutzen. Man informiere auch die Allstedter Schulen über die Maßnahme, damit sie sich darauf einrichten können, dass sich während des Schulsports auch andere Personen in dem Objekt aufhalten können. Der Unterricht beginnt am Donnerstag wieder.

9 Uhr: Der Pegel der Helme steigt weiter langsam an. Mittlerweile liegt er bei 2,46 Metern.

Pegel der Helme in Bennungen steigt am Dienstagmorgen an

8.15 Uhr: Der Pegelstand der Helme geht am Morgen weiter nach oben. Derzeit liegt er bei 2,45 Metern.

7 Uhr: Auch Hilfskräfte aus anderen Region des Landes sind an der Helme in Mansfeld-Südharz im Einsatz. So zum Beispiel Feuerwehren aus dem Landkreis Wittenberg, konkret 130 Helfer aus Annaburg, Jessen und Zahna-Elster

4 Uhr: Aufgrund des Ablassens von Wasser aus der überfülltem Stausee Kelbra steigt in der Nacht zu Dienstag der Pegel der Helme an und liegt am Dienstagmorgen, 4 Uhr, bei 2,44 Metern. Am Neujahrsvormittag hatte er noch bei 2,42 Metern gelegen. Das Landesamt für Hochwasserschutz (LHW) hatte am Montagnachmittag eine solche Entwicklung auch prognostiziert.