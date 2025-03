Die Autobahn GmbH lässt für über 37 Millionen Euro die A71 zwischen dem Dreieck Südharz und Kölleda sanieren. Was die Autofahrer dort bis Herbst 2027 genau erwartet.

Sangerhausen - Die Vorbereitungsarbeiten laufen bereits. Wer aus Sangerhausen auf der A 71 nach Erfurt will, muss sich in den nächsten zwei Jahren auf Verkehrsbehinderungen und längere Fahrzeiten einstellen. Die Autobahn GmbH erneuert in drei Bauabschnitten bis Ende Oktober 2027 die Fahrbahnen auf insgesamt 22 Kilometern zwischen dem Dreieck Südharz und der Anschlussstelle Kölleda.