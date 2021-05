Die 22-jährige Jessica Schade aus Gonna ist stolz auf ihr erstes veröffentlichtes Buch

Gonna/Sangerhausen - Jessica Schade liebt es, mit Worten zu spielen. „Ich schreibe bereits seit frühester Kindheit. Nur der Deutschunterricht war nicht so mein Ding, weil man sich dort nur selten kreativ austoben konnte“, sagt die 22-Jährige, die aus dem kleinen Sangerhäuser Ortsteil Gonna stammt. Ihr erstes vollständiges Buch hat sie bereits vor einigen Jahren fertiggestellt, aber nie veröffentlicht. Damals besuchte sie noch die 10. Klasse des Sangerhäuser Geschwister-Scholl-Gymnasiums. 100 Seiten stark ist das Werk, das sie damals eigentlich nur für sich selbst geschrieben hat, wie sie sagt.

Ihr neues Buch ist nun erstmals auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Schade hat „Die Frau in meinem Kopf“, wie der Titel lautet, bei „Books on demand“ verlegen lassen. So ist es seit Ende April auch im „Guten Buch“ in der Sangerhäuser Göpenstraße, in anderen Buchhandlungen, aber auch bei Thalia, Hugendubel, Amazon beziehungsweise anderen Versendern im Internet zu haben. Schade erzählt auf den 400 Seiten die Geschichte der damals 14-jährigen Felicitas, deren Leben durch die deutlich ältere Marianne tiefgreifend verändert wurde. „Marianne hat Felicitas Seiten des Lebens gezeigt, die dem vernachlässigten Mädchen bis dahin vollkommen unentdeckt geblieben sind“, heißt es in der Werbung des Liebesdramas. Marianne ist allerdings eines Tages völlig unverhofft mit nur 34 Jahren in einer Psychiatrie verstorben. Jetzt, zehn Jahre später, wird Felicitas’ Leben immer noch von der Ungewissheit überschattet, wer Marianne eigentlich war.

Jessica Schade arbeitet bereits an einem zweiten Buch

Sie versucht mit Hilfe ihrer kleinen Schwester Sabine und des Regelschullehrers Jonas, nun ihrer eigenen schweren Vergangenheit entgegenzutreten und Licht in das Dunkel längst vergangener Zeiten zu bringen. Ungefähr ein dreiviertel Jahr hat Schade an der sehr emotionalen Geschichte geschrieben, die vor allem zwischenmenschliche Beziehungen behandelt. Dann hat sie den Text noch einmal ein halbes Jahr lang überarbeitet. „Es geht vor allem darum, wie man in gedankliche Krisen hineinrutscht und aus ihnen wieder herauskommt“, sagt die junge Autorin, die Lehramt für Deutsch und Geografie an der Universität im thüringischen Jena studiert. Bisher sind erst einige Exemplare verkauft, hauptsächlich an Freunde, Verwandte, Bekannte ihrer Eltern oder Studienkollegen.

Schade hofft, dass es mit verstärkter Werbung in den nächsten Wochen noch mehr werden. Sie sagt, es sei ihr aber vor allem ums Schreiben gegangen, nicht darum, einen Bestseller zu erschaffen. So arbeitet die 22-Jährige jetzt bereits an einem neuen Werk und schreibt eigentlich überall: In der Uni, im Zug oder zu Hause. Ihre Notizzettel hat sie immer dabei. Später tippt sie ihre Aufzeichnungen in ihren Laptop und verarbeitet sie in ihren Geschichten. Wenn alles gut geht, wird das neue Buch der jungen Autorin im Frühjahr kommenden Jahres erscheinen. (mz)