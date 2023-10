Während sich manche Eltern um die Sicherheit ihrer Kinder in den Schulbussen in Mansfeld-Südharz sorgen, scheinen schnelle Lösungen nicht einfach.

Hayn/MZ - Auch eine Woche nach dem Vorfall in einem Linienbus in Hayn (Mansfeld-Südharz), bei dem durch ein Bremsmanöver acht Schüler gestürzt waren, brennt das Thema Sicherheit im Schulbus vielen Eltern unter den Nägeln. Ganz besonders in der Harzregion. Denn die dunkleren Herbst- und Wintermonate stehen bevor – mit Nebel, Glätte, Regen und vielleicht Schnee, mit Fahrten auf schmalen, kurvenreichen Straßen und außerdem teils mit viel Verkehr. „Selbstverständlich ist das ein Problem“, sagt ein Vater, der anonym bleiben möchte. „Und das ist schon länger so.“ Die Schüler stünden teilweise so dicht gedrängt in den Bussen, dass Verletzungen bei Situationen wie jener in Hayn zwangsläufig die Folge seien.