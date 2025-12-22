Die blauen Schilder sind nicht zu übersehen: In der Lengefelder Straße öffnet der Diakonieladen der Arbeits- und Bildungsinitiative (Abi) seine neuen, größeren Räume. Was dort angeboten und ab wann verkauft wird.

Diakonieladen zieht in die Lengefelder Straße – was Besucher demnächst dort erwartet

Die großen blauen Banner und die Plakate in den Fenstern weisen bereits jetzt auf die Neueröffnung hin.

Sangerhausen/MZ. - Die blauen Schilder vor der Eingangstür und die Plakate in den Fenstern sind kaum zu übersehen. Am neuen Diakonieladen in der Lengefelder Straße in Sangerhausen weisen sie auf die bevorstehende Neueröffnung hin.