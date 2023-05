Sangerhausen/MZ - Falls Sie ein langjähriger MZ-Leser sein sollten, können Sie sich vielleicht an die kleine Adriana erinnern? An das Mädchen aus Sangerhausen, das mit Trisomie 15 zur Welt kam und dessen Schicksal viele Menschen so sehr rührte, dass sie bei einem 24-Stunden-Schwimmen in der „SaWanne“ Bahn um Bahn zogen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.