Noch in diesem Jahr sollen die Ortsbürgermeister in den 14 Sangerhäuser Ortsteilen mobile Geräte erhalten. Derzeit fragt die Stadtverwaltung den Bedarf ab.

Sangerhausen/MZ. - Die Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister in den 14 Sangerhäuser Ortsteilen können sich freuen: Sie sollen, wenn sie das wollen, noch in diesem Jahr mobile Technik, also Laptops oder Tablets, erhalten. Auch der Kauf von Wlan-fähigen Druckern ist im Gespräch. Das hat die Stadtverwaltung in Sangerhausen bestätigt.